، ورشة عمل تعريفية للمراكز الصحية عن "الولادة الآمنة" بمستشفى الملك سلمان ،

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نظم فريق نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول، متمثلاً في نظام الولادة الآمنة، ورشة عمل تعريفية عن البرنامج للمراكز الصحية بمستشفى الملك سلمان.
وقالت مدير نظام الولادة الآمنة ومسؤولة توحيد الخدمات الصحية للولادة بالتجمع الصحي الأول بالرياض، د. هناء المدني، إن نظام الولادة الآمنة يوفر الرعاية الصحية المتكاملة ابتداءً من مرحلة ما قبل الزواج إلى ما بعد الولادة بخمس سنوات.
وبينت د."المدني" أن فريق التجمع الصحي الأول بالرياض صاحب السبق في تطبيق نظام الولادة الآمنة التابع لنموذج الرعاية الصحية، وأن ورشة العمل تضمنت شرح آلية تطبيق النظام، وذلك عن طريق تفعيل دور المراكز الصحية الأولية، وتحويل المريض في حال الحاجة للرعاية الثانوية أو التخصصية ليكون وفق ما يحتاجه المستفيد من الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة .
يذكر أن ورشة العمل تستهدف الطاقم الإداري والطبي من جميع مزودي الخدمة بالمراكز الصحية لإطلاعهم على آخر المستجدات في برنامج التحول الصحي وتركيزاً على برنامج نموذج الرعاية الصحية وبرنامج الولادة الآمنة، كما تركز الورشة على ربط المراكز الصحية والمستشفيات الثانوية والتخصصية وتفعيل آلية التواصل بين مستويات الرعاية الصحية بالقطاعات وسماع آرائهم ضمن العمل كمنظومة واحدة لتقديم خدمة أفضل في تخصص النساء والولادة.
ورشة عمل تعريفية للمراكز الصحية عن "الولادة الآمنة" بمستشفى الملك سلمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
نظم فريق نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول، متمثلاً في نظام الولادة الآمنة، ورشة عمل تعريفية عن البرنامج للمراكز الصحية بمستشفى الملك سلمان.
وقالت مدير نظام الولادة الآمنة ومسؤولة توحيد الخدمات الصحية للولادة بالتجمع الصحي الأول بالرياض، د. هناء المدني، إن نظام الولادة الآمنة يوفر الرعاية الصحية المتكاملة ابتداءً من مرحلة ما قبل الزواج إلى ما بعد الولادة بخمس سنوات.
وبينت د."المدني" أن فريق التجمع الصحي الأول بالرياض صاحب السبق في تطبيق نظام الولادة الآمنة التابع لنموذج الرعاية الصحية، وأن ورشة العمل تضمنت شرح آلية تطبيق النظام، وذلك عن طريق تفعيل دور المراكز الصحية الأولية، وتحويل المريض في حال الحاجة للرعاية الثانوية أو التخصصية ليكون وفق ما يحتاجه المستفيد من الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة .
يذكر أن ورشة العمل تستهدف الطاقم الإداري والطبي من جميع مزودي الخدمة بالمراكز الصحية لإطلاعهم على آخر المستجدات في برنامج التحول الصحي وتركيزاً على برنامج نموذج الرعاية الصحية وبرنامج الولادة الآمنة، كما تركز الورشة على ربط المراكز الصحية والمستشفيات الثانوية والتخصصية وتفعيل آلية التواصل بين مستويات الرعاية الصحية بالقطاعات وسماع آرائهم ضمن العمل كمنظومة واحدة لتقديم خدمة أفضل في تخصص النساء والولادة.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
06:50 PM
نظمها فريق الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول
نظم فريق نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول، متمثلاً في نظام الولادة الآمنة، ورشة عمل تعريفية عن البرنامج للمراكز الصحية بمستشفى الملك سلمان.
وقالت مدير نظام الولادة الآمنة ومسؤولة توحيد الخدمات الصحية للولادة بالتجمع الصحي الأول بالرياض، د. هناء المدني، إن نظام الولادة الآمنة يوفر الرعاية الصحية المتكاملة ابتداءً من مرحلة ما قبل الزواج إلى ما بعد الولادة بخمس سنوات.
وبينت د."المدني" أن فريق التجمع الصحي الأول بالرياض صاحب السبق في تطبيق نظام الولادة الآمنة التابع لنموذج الرعاية الصحية، وأن ورشة العمل تضمنت شرح آلية تطبيق النظام، وذلك عن طريق تفعيل دور المراكز الصحية الأولية، وتحويل المريض في حال الحاجة للرعاية الثانوية أو التخصصية ليكون وفق ما يحتاجه المستفيد من الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة .
يذكر أن ورشة العمل تستهدف الطاقم الإداري والطبي من جميع مزودي الخدمة بالمراكز الصحية لإطلاعهم على آخر المستجدات في برنامج التحول الصحي وتركيزاً على برنامج نموذج الرعاية الصحية وبرنامج الولادة الآمنة، كما تركز الورشة على ربط المراكز الصحية والمستشفيات الثانوية والتخصصية وتفعيل آلية التواصل بين مستويات الرعاية الصحية بالقطاعات وسماع آرائهم ضمن العمل كمنظومة واحدة لتقديم خدمة أفضل في تخصص النساء والولادة.
، ورشة عمل تعريفية للمراكز الصحية عن "الولادة الآمنة" بمستشفى الملك سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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