التحالف: 39 خرقًا ارتكبته الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن 39 خرقًا لوقف إطلاق النار بالحديدة، ارتكبته الميليشيات الانقلابية الحوثية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن خروقات الميليشيات، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة، والهاون، وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن ذلك استشهاد مواطن وإصابة 18 آخرين، مشيرًا إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وتابع أن عدد السفن الموجودة حاليًّا في ميناءي الحديدة والصليف بلغ ٨ سفن تحمل مواد غذائية.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نفذ عملية نوعية لحماية المدنيين في مركز مديرية كشر بمحافظة حجة، وقطع الإمداد عن ميليشيات الحوثي الإرهابية.

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وكشف التحالف عن تنفيذه عمليات المراقبة والاستهداف ضد ١٨ عنصرًا من ميليشيا الحوثي المسلحة، تجمعوا في مبنى بمديرية كشر، وكذلك استهدفت العملية قطع الإمداد عن الميليشيا القادمة من عمران، فيما تخوض قبائل حجور منذ أكثر من 50 يومًا مواجهات عنيفة ضد المقاتلين الحوثيين، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها عناصر الميليشيا بحق الشعب اليمني.

وأشار التحالف -في وقت سابق- إلى أن الضربات الجوية استهدفت حماية المواطنين في مديرية كشر من ميليشيات الحوثيين، موضحًا أن القصف الجوي تركز على جبال طلان ومركز المديرية والزعاكرة، والإمدادات القادمة من عمران؛ ما أسفر عن سقوط 200 قتيل من الميليشيات الانقلابية الحوثية.

وقامت الميليشيات الحوثية بعمليات تمشيط واسعة في العبيسة، واقتحمت وفجَّرت عددًا من منازل المواطنين، وأعدمت خمسة بينهم أقارب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي بالمديرية محمد العمري، الذي أصيب بجراح بليغة.

وكان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، كشف عن استعداد الجيش لمعركة الحسم؛ لاستكمال تحرير البلاد من ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي قُتل سبعة من عناصرها أمس الأحد، في جبهة البقع شرق صعدة.

وأكد المقدشي -خلال اجتماعه أمس الأحد، مع قيادات الجيش اليمني، في محافظة مأرب- أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ترفض السلام، وأن خيار الحسم هو الحل الوحيد معها، قائلًا: «نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف لمواجهة عدونا الغاشم الذي قتل ودمر وأهلك الحرث والنسل».