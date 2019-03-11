«المساحة الجيولوجية» تستعرض منهجية العمل على مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة

استعرض مركز دراسات وأبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، منهجية العمل المتبعة بمشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المركز، اليوم الاثنين.

وقال مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم، المهندس سامر شومان، إن هذا التجمع هدفه بناء شراكة مع الجهات الفنية المختصة العاملة في المشروع، والعمل على تقويم أثر أساسات المنشآت المختلفة، وكيفية تطبيق التوصيات الخاصة للحد من التأثيرات السلبية لها على النظام الهيدروجيولوجي في الموقع؛ للحفاظ على كميات التدفق الطبيعية للمياه الجوفية، ضمن الأنظمة الجيولوجية المختلفة مثل «الفوالق، الشقوق الصخرية، طبقة الصخور المجواة، ورواسب الأودية».

وأشار شومان، إلى أنه جرى خلال الورشة مناقشة نوعية الأساسات المراد تنفيذها في كل موقع وطرق تنفيذها، وكذلك المواد التي ستستخدم في التنفيذ، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه الجوفية؛ هذا بجانب اختيار أساليب وطرق دعم المنشآت القائمة وأعمال حفر الأساسات ضمن إطار الحفاظ على نوعية وكمية المياه الجوفية في موقع المشروع، وأيضًا مدى احتياج المواقع المختلفة لأعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية وكيفية التعامل معها لضمان عدم تأثير تلك الأعمال على المناطق المحيطة.

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وأوضح، أنه تم الاطلاع على التصاميم الخاصة بأنظمة حصاد كميات مياه الأمطار المتساقطة على المنشآت المختلفة والمعدة من قبل المكاتب الاستشارية العاملة بالمشروع؛ حيث تم تقويم فعالية كل تصميم وتحسين أدائه بما يحقق الهدف المنشود المتمثل باستهداف 30% من حجم كميات المياه المتولدة نتيجة لعاصفة مطرية معدل تكرار حدوثها مرة كل 100 عام، أو تصميم نظام حصاد مياه الأمطار للتعامل مع حجم كميات مياه تعادل عاصفة مطرية معدل تكرار حدوثها مرة كل 30 عامًا، وذلك بحقن مياه الأمطار بعد التخلص من العوالق إلى داخل طبقة التصريف الحصوي المحيطة بأساسات المباني والمنشآت تحت السطحية كجزء من نظام إعادة التوازن الهيدروجيولوجي في الموقع.

وتابع شومان: «تم أيضًا مراجعة احتياج النظام لخزانات كسر الضغوط وترسيب العوالق، وجرى تحديد أماكنها داخل المباني بما يضمن عمل النظام بكفاءة بناءً على قوة الجاذبية الأرضية بهدف توفير تكاليف الصيانة والتشغيل».

وأشار إلى أن الورشة خرجت بعدة توصيات، منها الاتفاق على أهمية العمل على اتباع أساليب حديثة واستخدام تقنيات ومواد عصرية ضمن هذا المشروع التنموي، الذي سيعكس الوجه الحضاري المأمول للعاصمة المقدسة، ضمن الألفية الثالثة بما يحاكي مصاف الدول العصرية المتقدمة. بالإضافة الى أهمية متابعة عقد مثل هذه الحلقات لما لها من مردود إيجابي على كافة العاملين بالمشروع لتطوير أدائهم من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعلم من الممارسات المتبعة من الجهات العاملة بالمشروع خلال فترات تقدم سير العمل، وكذلك ما يستجد من أمور وتحديات تستلزم تبادل الآراء والافكار وفق الأسس والأطر العلمية بناءً على المنهجية المتبعة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حيال المشاريع التطويرية.