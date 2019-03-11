«البيئة»: إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يوفر 8 مليارات م³ من المياه الجوفية

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه سيتم توفير قرابة 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة خلال 2019م؛ وذلك بعد دخول قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن زراعة الأعلاف الخضراء كانت تستهلك أكثر من 17 مليار متر مكعب في 2016م.

وتوقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انخفاضًا في إنتاج الأعلاف الخضراء خلال العام الجاري 2019م، بنسبة تصل إلى 42.5%، مُشيرةً إلى أن العجز المتوقع في حجم الإنتاج يبلغ 4.5 ملايين طن، سيتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج ومصانع الأعلاف المتكاملة.

وأكدت الوزارة اكتمال إصدار الرخص الزراعية للمزارع المحورية التي تنطبق عليها ضوابط الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء، داعيةً المزارعين إلى الالتزام بالضوابط، وعدم زراعة الأعلاف إلا برخصة زراعية، وعدم تجاوز المساحات المقررة؛ لعدم الوقوع تحت طائلة الغرامات.

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وشددت على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف، مُشيرةً إلى أنها ستُسيِّر جولات تصوير خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لأخذ صور فضائية لكافة المزارع المحورية؛ للتأكد من التزام كافة المزارعين بضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، التي تشمل «الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك» إضافةً إلى رصد وضبط المخالفات، والبدء في تطبيق العقوبات على المخالفين في شهر أبريل المقبل.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن غرامة الهكتار الواحد تصل إلى 4000 ريال حسب ما نصت عليه الضوابط؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة.

يُذكَر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، منذ 3 نوفمبر 2018م؛ وذلك سعيًا من الوزارة إلى المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي.

وتعمل على توفير البدائل الأخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.