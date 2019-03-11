بالصور.. سلطان بن سلمان يتفقَّد استعدادات المعرض السعودي الدولي للطيران

تفقَّد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط والذي يقام على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع في نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة بالرياض.

ويشارك في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي تنطلق فعالياته، غدًا الثلاثاء، أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية، بحضور ألفي عارض، ومن المقرر أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات، والموردين، إلى جانب الطيران التجاري، كما يشهد توقيع صفقات تجارية بين المشاركين واتفاقيات تعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

كما تفقَّد الأمير سلطان أجنحة العارضين والجهات المشاركة، واستمع لشرح عن خطوات العمل والجهود المبذولة؛ لتمكينهم من عرض ما لديهم بيسر وسهولة، مشددًا على أهمية خروج المعرض بشكل يليق بمكانة وسمعة المملكة، السياسية والاقتصادية إقليميًا وعربيًا وعالميًا.

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وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن المملكة باتت من أكثر الدول جذبًا لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، معربًا عن خالص تقديره وشكره لنادي الطيران السعودي الذي نظم الفعالية المهمة، كما وجه شكره للجهات المشاركة في تنظيم المعرض وكذلك مؤسسات الدولة التي سخّرت إمكانياتها لدعم إنجاحه، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين.

ويستمر المعرض برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال الفترة من 12 / 14 مارس الجاري، وتم تخصيص يومي 12 و13 مارس للمتخصصين القادمين بدعوات رسمية من جميع أنحاء العام، فيما يخصص اليوم الثالث لعموم الزوار من المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران، سيشهد حضور كبريات الشركات الناقلة، كالخطوط السعودية، طيران الإمارات، طيران أديل، وألفا ستار، وحضور الشركة الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن، ويتوقع له أن يكون محورًا هامًا لربط الشركات وصناع القرار في قطاع الطيران.

ومن المنتظر أن يشكل المعرض زخمًا كبيرًا خاصة لمشاركة كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، الوكلاء الإقليميين لبيع الطائرات التجارية، الشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، شركات الخطوط الجوية، مشغلي صالات ومحطات السفر، شركات المناولة الأرضية، خدمات الصيانة والإصلاح، شركات الطيران، خدمات التأجير العارض، شركات الوساطة، شركات التمويل والتأمين والتدريب، إلكترونيات الطيران، طواقم الدعم الفني، مشرعي قطاع الطيران، ومعدات المطارات ومورديها وخبراء الدفاع وقطاع الفضاء.