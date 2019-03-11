بالصور.. «هلال الباحة» ينفذ دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية

تشمل متدربين ومتدربات.. وتستمر ثلاثة أيّام

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة (ممثلًا بإدارة التدريب) دورة إعداد مدربين لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بعددٍ من المتدربات والمتدربين. وأفاد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنَّ البرنامج نفذ بقاعة مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الواقع في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، ضمن خطط الإدارة العامة للتدريب بالهيئة للعام 2019. وافتتح مدير عام فرع الهيئة، خالد بن محمد الغامدي، الدورة بكلمة ترحيبية، أشاد خلالها بحرص رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لدعم إدارات التدريب بالمناطق والوحدات التدريبية بالمحافظات وإيصال رسالة الهيئة التدريبية والتوعوية وتدريب منسوبي المنطقة بأعدادهم، ونفذ الدورة مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأخصائي حمزة الزهراني والمدير الطبي الدكتور محمد مرعي ويستمر البرنامج لمدة ثلاث أيام.

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