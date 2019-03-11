بيان «تعليم العلا» يؤكد انفراد «عاجل» بتفاصيل حادث الطلاب المأساوي

أكدت إدارة التعليم بمحافظة العلا، اليوم الاثنين، التفاصيل التي انفردت «عاجل»، بنشرها في وقت سابق، حول حادث تصادم سيارة من نوع دهاتسون مع حافلة نقل مدرسي، والتي راح ضحيتها خمسة طلاب من بينهم ثلاثة أشقاء، وإصابة اثنين آخرين.

وكشف تعليم العلا (في بيان) عن تفاصيل الحادث، موضحًا أنه في صباح اليوم وعند الساعة السابعة وعشرين دقيقة، وقع حادث تصادم في طريق مغيراء أبو زرائب «طريق زراعي»، بين سيارة خاصة من نوع دهاتسون جمارتين وحافلة النقل المدرسية التابعة لشركة «سيتكو» التي تقل طلاب مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بمغيراء، ونتج عن الحادث وفاة خمسة طلاب كانوا في السيارة الخاصة بهم.

وأوضح تعليم العلا أن الطلاب المتوفين هم:

1ـ عمار سعود مساعد الجهني -الصف الأول الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم- 7 سنوات.

2 ـ زياد سعود مساعد الجهني -الصف الثالث الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم- 9 سنوات.

3 ـ محمد أحمد حمود الجهني -الصف الثالث الإبتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم- 10 سنوات.

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4 ـ حمود أحمد حمود الجهني -الصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم- ١٣ سنة.

5 ـ عبدالرحمن سعود مساعد الجهني (سائق السيارة) -الصف الثالث بثانوية الملك عبدالعزيز - 17 سنة.

وأشار تعليم العلا، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:

1 ـ عبدالعزيز سعود مساعد الجهني -الصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم (إصابة بسيطة)- ١٣ سنة وحالته مستقرة.

2 ـ نايف سعود مساعد الجهني -الصف الأول الثانوي بثانوية الملك عبدالعزيز (إصابة حرجة)- 15 سنة.

وأكد تعليم العلا، أن الجهات الأمنية باشرت الحادث وما زال التحقيق مستمرًا لمعرفة ملابساته، موضحًا أن مدير التعليم والمساعد للشؤون المدرسية في تعليم العلا، وَقَفَا على الحادث وقدَّما واجب العزاء لذوي المتوفين، كما اطْمَئَنَّا على صحة المصابين في مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.