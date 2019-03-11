السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور جمهورية الهند

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور جمهورية الهند والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس قام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية الهند اليوم، التقى خلالها دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومعالي وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وجرى خلال اللقاءين ، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى جمهورية الهند.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.



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