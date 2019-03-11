شكرا لقرائتكم خبر عن غبار وأمطار على الشرقية من الأربعاء حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية عبارة عن رياح مثيرة للأتربة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وتستمر إلى يوم الجمعة، حيث تهب رياح مثيرة للغبار وامطار على منطقة الشرقية فى محافظات( الدمام والقيصومة والأحساء وحفر الباطن والخفجي والجبيل والظهران يومى الاربعاء والخميس وتسقط أمطار ايضا مساء يوم الخميس وتمتد حتى الجمعة . كما تهب رياح وتشقط أمطار على 10 مناطق أخرى بالمملكة .



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