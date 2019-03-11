الارشيف / اخبار السعوديه

مهرجان الدراجات النارية ينطلق فى الدمام الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدراجات النارية ينطلق فى الدمام الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اتحاد السيارات والدراجات النارية مهرجان للدراجات النارية بنسخته الثالثة وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين وذلك ضمن "موسم الشرقية" الذي يعد المرحلة الأولى من مبادرة مواسم السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة .

وسيشهد المهرجان الذي سيقام في منتزه الملك فهد بالدمام (لايف بارك) مشاركة العشرات من محبي الدراجات النارية بالمملكة والخليج والوطن العربي، حيث تم تسجيل المشاركين من (الكويت - الإمارات - البحرين- عمان - الأردن- لبنان - مصر- المغرب - السودان)، إضافة إلى المشتركين السعوديين، كما سيشارك أيضاً متسابقون من إسبانيا والهند.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة ومن ضمنها مسابقة أجمل دراجة نارية، وتحدي الأقماع، وفعاليات الاستعراض الحر ، إلى جانب جولة للدراجات النارية في مدينة الدمام


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الدراجات النارية ينطلق فى الدمام الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى