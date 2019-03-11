شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدراجات النارية ينطلق فى الدمام الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اتحاد السيارات والدراجات النارية مهرجان السعودية للدراجات النارية بنسخته الثالثة وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين وذلك ضمن "موسم الشرقية" الذي يعد المرحلة الأولى من مبادرة مواسم السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة .

وسيشهد المهرجان الذي سيقام في منتزه الملك فهد بالدمام (لايف بارك) مشاركة العشرات من محبي رياضة الدراجات النارية بالمملكة والخليج والوطن العربي، حيث تم تسجيل المشاركين من (الكويت - الإمارات - البحرين- عمان - الأردن- لبنان - مصر- المغرب - السودان)، إضافة إلى المشتركين السعوديين، كما سيشارك أيضاً متسابقون من إسبانيا والهند.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة ومن ضمنها مسابقة أجمل دراجة نارية، وتحدي الأقماع، وفعاليات الاستعراض الحر ، إلى جانب جولة للدراجات النارية في مدينة الدمام