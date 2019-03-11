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الجبير يلتقي رئيس وزراء الهند

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قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية الهند اليوم، التقى خلالها دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، و وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وجرى خلال اللقاءين ، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية الهند وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى جمهورية الهند.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.


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