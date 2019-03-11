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تعرف على ثاني سعودي بين ضحايا الطائرة الإثيوبية

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نعت أسرة مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض زميلهم سعد الشلاحي الموظف بقسم الأشعة بمدينة الملك سعود الطبية والذى كان بين ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة والتي تحطمت أمس الأحد ..ويعتبر الشلاحي ثان سعودي يتم الإعلان عن وفاته ضمن ضحايا الطائرة

حيث سبق وتم الإعلان أمس عن وفاة خلف سعد المطيري وهو أحد العاملين بمكتب الاستقدام في المملكة وكان على متن الطائرة في مهمة عمل.


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