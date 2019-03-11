شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض مع «مودي» ووزيرة الخارجية الهندية العلاقات الثنائية بين الرياض ونيودلهي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي)

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية الهند اليوم (الاثنين)، التقى خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى جمهورية الهند.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.