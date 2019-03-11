شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في إثيوبيا يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل جديدة حول جثة المطيري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سلطان بن بندر (جدة)كشف السفير السعودي في إثيوبيا عبدالله العرجاني لـ«الخليج 365» وصول شقيق وعم المتوفى السعودي سعد المطيري الذي لقي حتفه ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة صباح أمس (الإثنين) إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيراً إلى أن ذوي المتوفى لم يتم أخذ عينات الـ DNA منهم حتى الآن.
وأوضح العرجاني أن السلطات الإثيوبية لم تنته حتى الآن من انتشال الجثث من موقع تحطم الطائرة والتعرف على جثمان الضحية السعودي، متوقعاً الانتهاء من ذلك بحلول (الخميس) القادم.
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