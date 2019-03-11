استعراض التجارب الدولية بمؤتمر السلامة المرورية 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود اليوم أعمال مؤتمر السلامة المرورية 2019، لاستعراض التجارب الدولية في السلامة المرورية، وحوادث المرور في السعودية، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والباحثين الدوليين المختصين في مجال السلامة المرورية من داخل السعودية وخارجها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن مؤتمر السلامة المرورية عقد للاستفادة من التجارب الدولية ونتائج الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بسلامة المرور في تعزيز الجهود القائمة لرفع مستوى السلامة على الطرق في السعودية، والاستفادة من التقنيات المتطورة في تنفيذ نظام المرور.
يذكر أن المؤتمر يتناول من خلال ورش العمل وحلقات النقاش التوجهات الحالية في أبحاث السلامة المرورية والفرص المستقبلية لتحسين السلامة على الطرق، إضافة إلى استعراض التجربة الأوروبية والصينية والكورية واليابانية، وأسباب وحلول والوقاية لحوادث المرور في السعودية، والتعاون بين مختلف الإدارات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم المرور والنقل، وسلوك السائقين، ونماذج لحوادث المرور في الرياض على مستوى استراتيجي.
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