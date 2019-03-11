شاهد.. جسران لدخول المدينة الجامعية بالجوف يقترحهما طالب حفظًا للأرواح

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

اقترح طالب الهندسة المدنية بجامعة الجوف سعود بن عبدالرحمن المرخان، جسران يخدمان الدخول إلى المدينة الجامعية والخروج منها حفاظًا على سلامة مرتادي الجامعة لوقوعها على طريق سريع.

وقال "المرخان" لـ"سبق": "المشروع فكرته حل مشكلة دخول الطلاب القادمين من محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها للمدينة الجامعية؛ بحيث يجبَر الطالب القادم من هذا الطريق على أخذ دوران للخلف من أجل الدخول عن طريق بوابة الطلاب".

وأضاف: "الالتفاف بالدوران يمكث به الطلاب وقتًا طويلًا، ويتعرضون لمخاطر بسبب السيارات القادمة من المسار الآخر للطريق والمتجهة أيضًا إلى الكلية التقنية ومحافظة دومة الجندل؛ وخاصة في وقت الصباح المبكر؛ إذ إن السرعات عالية جدًّا؛ مما يعرّض الطلاب أو بعض زوار المدينة الجامعية للخطر".

واختتم: "فكرة المشروع هي: جسر للطلاب يسمح بدخول الطلاب القادمين من دومة الجندل والمراكز التابعة لها إلى المدينة الجامعية، وجسر آخر يسمح للطلاب بالخروج من المدينة الجامعية باتجاه سكاكا".