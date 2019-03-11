السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين جنوب البلاد



تونس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش التونسي بمنطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بصدد اجتياز الحدود خلسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم بأنها سلّمت الموقوفين إلى السلطات المعنية لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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18:39ت م

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