السعودية اليوم / تعليم الباحة ينظم لقاء تعريفياً لطلابه عن شركة أرامكو وبرامجها



الباحة 04 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بالتعاون مع شركة أرامكو

ونوه مدير إدارة التوجيه والإرشاد سعيد بن محمد الغامدي بأن اللقاء تخلله تعريف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية الفرص الوظيفية بعد التخرج, واطلاع الحضور على عرض بعض تجارب العاملين بالشركة, و ما يقدم لهم من مزايا وظيفية و مالية.

وأكد الغامدي بأن هذا اللقاء يأتي ضمن برامج وحدة الإرشاد التعليمي والمهني, والتي تعنى بتبصير الطلاب والطالبات الخرجين بالفرص التعليمية والوظيفية وشروط وضوابط القبول.

//انتهى//.

18:34ت م

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الباحة 04 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية أمس, اللقاء التعريفي بالشركة وبرامجها, وبحضور المساعد للمدير العام للشؤون التعليمية علي بن عوضة مديس, وأكثر من 700 طالب وطالبة من طلاب مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.ونوه مدير إدارة التوجيه والإرشاد سعيد بن محمد الغامدي بأن اللقاء تخلله تعريف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية الفرص الوظيفية بعد التخرج, واطلاع الحضور على عرض بعض تجارب العاملين بالشركة, و ما يقدم لهم من مزايا وظيفية و مالية.وأكد الغامدي بأن هذا اللقاء يأتي ضمن برامج وحدة الإرشاد التعليمي والمهني, والتي تعنى بتبصير الطلاب والطالبات الخرجين بالفرص التعليمية والوظيفية وشروط وضوابط القبول.//انتهى//.18:34ت م0217

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