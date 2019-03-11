

الباحة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري اليوم, لقاءً مع المختصين في أمانة المنطقة الباحة, لبحث أضرار السيول والأمطار وتحديد المواقع الحرجة بالمنطقة ومحافظاتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن اللقاء تخلله مناقشة الخطوات العملية والميدانية للبدء في جمع البيانات الخاصة بالمواقع الحرجة بالمنطقة ومحافظاتها, بالإضافة للوقوف ميدانياً على هذه المواقع تمهيداً للبدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي من قبل الجهات المعنية.

وأكد أن هذه الاجتماعات والمبادرات تأتي بتوجيه من صاحب السمّو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات, وكذلك الاستعداد والتهيئ لمواجهة أي طارئ قد يقع لا قدر الله, والعمل بروح الفريق الواحد مع الجهات الحكومية بالمنطقة كافة.

// انتهى //

18:21ت م

0211





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني الباحة يعقد لقاءً مع أمانة المنطقة لبحث أضرار السيول والأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.