السعودية اليوم / تعليم الباحة يُنظم محاضرة عن شلل العصب السابع



الباحة 04 رجب 1440هـ الموافق 11 مارس 2019م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالباحة ممثلة بإدارة الصحة المدرسية للبنات أمس, محاضرة تثقيفية توعوية عن شلل العصب السابع بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نوال الدرمحي, ومديرات الإدارات النسائية وذلك بمسرح الإدارة.

ونوهت أخصائية العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى النقاهة بالباحة شريفة محمد شراحيلي, بالتعريف بشلل العصب السابع ومظاهره وأعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه وكيفية العلاج الطبيعي للمصابين, وقد تخللت المحاضرة بعض المناقشات التي طرحت من قبل الحاضرات.

وتأتي ضمن فعاليات وأنشطة التوعية والتثقيف الصحي لإدارة الشؤون الصحية المدرسية.

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17:36ت م

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