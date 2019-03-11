السعودية اليوم / تحت رعاية سمو وزير الداخلية .. افتتاح أعمال مؤتمر السلامة المرورية 2019



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، افتتح معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود اليوم أعمال مؤتمر السلامة المرورية 2019، الذي ينظمه الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور بفندق الريتز كارلتون، خلال الفترة من 4 -6رجب 1440هـ الموافق 11-13 مارس 2019م.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبد الله البسامي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن مؤتمر السلامة المرورية يقام بتوجيه من سمو وزير الداخلية للاستفادة من التجارب ‏الدولية و نتائج الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بسلامة المرور في تعزيز الجهود القائمة لرفع مستوى السلامة على الطرق في المملكة والاستفادة من التقنيات المتطورة في تنفيذ نظام المرور .

وبين أن المؤتمر يشارك به العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والباحثين الدوليين المختصين في مجال السلامة المرورية من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المؤتمر سيتناول التوجهات الحالية في أبحاث السلامة المرورية والفرص المستقبلية لتحسين السلامة على الطرق، والتجارب الدولية في السلامة المرورية باستعراض التجربة الأوروبية والصينية والكورية واليابانية، وحوادث المرور في المملكة (الأسباب - الحلول - الوقاية)، والتعاون بين مختلف الإدارات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم المرور والنقل، وسلوك السائقين في المملكة، ونماذج لحوادث المرور في الرياض على مستوى استراتيجي .

وستعقد خلال ايّام المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاش عن السلامة المرورية في المملكة الواقع والمأمول، و التخطيط لسلامة السير وهندسة الطرق، وتقييم أداء برامج السلامة.

// انتهى //

17:15ت م

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