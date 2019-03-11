ثقافي / أجواء شتوية متميزة تجذب الجمهور لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الصياهد 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

وسط أجواء شتوية متميزة ، اليوم في الصياهد شمال شرق الرياض ، جذبت القرية

يذكر أن فعاليات القرية السعودية للإبل تشرع أبوابها للزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء .

// انتهى //

17:10ت م

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الصياهد 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسوسط أجواء شتوية متميزة ، اليوم في الصياهد شمال شرق الرياض ، جذبت القرية السعودية للإبل التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الزوار الذين توافدوا بأعداد مرتفعة ، ليعيشوا حكاية جميلة من عبق الماضي ، واستمتع الحضور بالعديد من الفعاليات المقامة حالياً داخل القرية ، إبتداء من الفنان المقيم ومروراً بفعاليات الألعاب البدوية العالمية " النوماد " ، وصولاً إلى المسرح المفتوح وختاماً بقرية خان الخليلي .يذكر أن فعاليات القرية السعودية للإبل تشرع أبوابها للزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء .// انتهى //17:10ت م0192

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