السعودية | “الغذاء والدواء” تحذّر من تشغيلتين لبودرة تالك “AJMAL SACRIFICE FOR HER POWDER” لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا

المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لبودرة تالك تحمل اسم “AJMAL SACRIFICE FOR HER POWDER” لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات بودرة التالك المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء تشغيلتين من منتج “AJMAL SACRIFICE FOR HER POWDER” على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وبيّنت أن المنتج صُنع في الإمارات العربية المتحدة برقم تشغيلة (7867012 A) وتاريخ صلاحية 2021/08، ورقم تشغيلة (7867068 A) وتاريخ صلاحية 2023/09.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام التشغيلتين المذكورتين والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلتي المنتج من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية

بحق المخالفين.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها زيارة الموقع الالكتروني: www.sfda.gov.sa .