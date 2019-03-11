شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية : 8 سفن في مينائي الحديدة والصليف تحمل غذاء ومشتقات نفطية والان نبدء بالتفاصيل
وأشارالعقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قى المؤتمر الصحفى الذي عقده بالرياض إلى استشهاد مواطن يمني وإصابة 18 آخرين في خروقات الحوثي بـ الحديدة موضحا ان هناك 39 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وقال المالكي أن الميليشيا الحوثية استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ كاتيوشا
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية : 8 سفن في مينائي الحديدة والصليف تحمل غذاء ومشتقات نفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.