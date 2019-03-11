شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية : 8 سفن في مينائي الحديدة والصليف تحمل غذاء ومشتقات نفطية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن 8 سفن في مينائي الحديدة و الصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية ، وأنه تم إصدار 115 تصريحا خلال الـ 72 ساعة الماضية

وأشارالعقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قى المؤتمر الصحفى الذي عقده بالرياض إلى استشهاد مواطن يمني وإصابة 18 آخرين في خروقات الحوثي بـ الحديدة موضحا ان هناك 39 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وقال المالكي أن الميليشيا الحوثية استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ كاتيوشا