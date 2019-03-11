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2019-03-11 استشهاد يمني وإصابة 18 في خروقات الحوثي لاتفاقية الحديدة متابعات الخليج 365 - الرياض أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 39 خرقًا لاتفاقية الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار خروقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بما يهدد تنفيذ اتفاق السويد.

وأوضح التحالف أن خروقات الحوثيين أدت إلى استشهاد مواطن يمني وإصابة 18 آخرين.

وأفاد التحالف بأن عدد التصاريح الممنوحة من قيادة القوات المشتركة خلال 72 ساعة الماضية بلغ 115 تصريحًا منها 20 تصريحًا جويًا و 12 تصريحًا بحريًا و 11 تصريحًا بريًا و 72 تصريحًا لحماية قوافل فيما بلغ عدد السفن الموجودة حاليًا في الحديدة والصليف ٨ تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.









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