الفالح : تسليم مشروع الطاقة الشمسية في سكاكا نهاية 2019

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, يرافقه وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد اليوم, مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أول مشروع للطاقة المتجددة يتم تنفيذه في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاواط، وذلك للاطلاع على سير الأعمال بالمشروع المقرر تدشنيه وتشغيله مع نهاية العام الجاري.

وكان في استقبالهم بأرض المشروع كل من معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم, ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد بن محمد السالم, ومستشار أول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمين الشيباني, ورئيس مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة تركي الشهري, ورئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد بن عبدالله أبونيان، إلى جانب العاملين بأرض المشروع.

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وأشاد معاليه بالمستوى الذي تبرزه شركة “أكوا باور” على أرض الواقع في تنفيذ أول مشروع للطاقة المتجددة بالمملكة فثقتنا واطمئناننا إلى قدرة “أكوا باور” على إنجاز باكورة مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وتسليمه في موعده المقرر بنهاية العام الجاري، خاصة بعد أن عاينا حجم الجهد المبذول من جانب شركة “أكوا باور” في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المشروع على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.

وثمن معالي وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية التزام شركة “أكوا باور” بتسخير قدراتها وإمكاناتها في تنفيذ المشروع، منوهاً بريادتها كشركة سعودية استطاعت منافسة كبريات الشركات العالمية بقطاع الطاقة في عقر دارها، ما رسخ مكانتها كأفضل مطور في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

كما نوه المهندس الفالح بالتزام “أكوا باور” تجاه توطين الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والكفاءات السعودية للمشاركة في تنفيذ المشروع بدءً من مراحله الأولى، وكذلك تجاه تعزيز المحتوى المحلي ورفع نسبته في المشروع من خلال تمكين القطاع الصناعي والخدمي السعودي من سلاسل الإمداد والتوريد وفتح المجال أمام الشركات الوطنية للإسهام في تلبية احتياجات ومتطلبات المشروع بنفس معايير الجودة والكفاءة التي توفرها الشركات الأجنبية.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد بن عبدالله أبونيان, بمعالي وزير الطاقة بأرض أول مشروع للطاقة المتجددة في المملكة لاطلاع على التقدم الذي يحرزه مشروع مدينة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو المشروع الذي نعتز بأن نأخذ على عاتقنا مسؤولية تطويره وإنجازه على أعلى مستويات الجودة والأمان والأمن والسلامة، خاصة وأنه يمثل باكورة برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة الذي يلبي طموحات وتطلعات الرؤية السعودية لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأوضح أبونيان أن من أبرز أهداف والتزامات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية تعزيز جهود توطين الوظائف في قطاع توليد الطاقة في المملكة بالوصول بنسبة التوطين في المشروع إلى 100% خلال العام الأول ، إلى جانب التزام المشروع بالوصول بنسبة المحتوى المحلي إلى 30 في المئة خلال مرحلة البناء.

وأشار إلى التزام المشروع بتوفير فرص تدريبية للشباب من خلال المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ، وخلق فرص عمل لشباب منطقة الجوف لتعزيز وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وتنمية مهاراتهم وخبراتهم.

يذكر أن مشروع مدينة سكاكا للطاقة الكهروضوئية يشغل مساحة تزيد عن ستة كيلومترات مربعة، وهو أول مشروع ضمن سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة التي جرى إطلاقها في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يسعى إلى تحقيق خطة ومستهدفات الرؤية السعودية للطاقة المتجددة بإنتاج 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وكان تحالف بقيادة شركة “أكوا باور” قد فاز بعقد تنفيذ المشروع بعد أن قدم تعرفة قياسية عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 8.781 هللة/للكيلوواط الساعة، لإنتاج 300 ميجاواط تلبي احتياجات الطاقة لقرابة 45,000 وحدة سكنية بمنطقة الجوف، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار ريال سعودي، وبقدرة على خفض أكثر من 430,000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.