شكرا لقرائتكم الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية داخل البيوت في كشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-11 الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية داخل البيوت في كشر متابعات الخليج 365- الرياض أكدت مصادر يمنية أن الحوثيين نفذوا إعدامات جماعية بعضها داخل البيوت في كشر بهدف ترويع معارضيهم وللانتقام منهم.

وأفادت المصادر بأن الحوثيين ارتكبوا جرائم إنسانية، بحق قبائل حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن كما فجروا عشرات المنازل، ونفذوا العديد من المداهمات والاعتقالات بحق أبناء القبائل في منطقة العبيسة شرق مديرية كُشر بمحافظة حجة.

وقتل الحوثيون عددا من المواطنين اليمنيين بينهم نساء في المنطقة ذاتها من خلال إطلاق النار المباشر عليهم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية داخل البيوت في كشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.