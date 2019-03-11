رابط الإستعلام مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 وموعد صرف والشروط للحصول علىها

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ،وذلك مع بداية الشهر الهجري ، حيث أودعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات ، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والعمل على تسديد جزء من فواتير الكهرباء ، إضافة لبدل غلاء المعيشة ،هذا وقد صرح وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي إبراهيم المبارك ، على أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.98 مليار ريال سعودي .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط للإستفادة من مساعدة المقطوعة ، وهي لا يقل سن المتقدم عن 35 عامًا. ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية. الأسر محدودي الدخل وأصحاب الاحتياج. ألا يكون مشترك بمعاشات الضمان الاجتماعي. أن يكون المواطن مقيم في داخل المملكة. يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للصرف المساعدات.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

في ختام هذا المقال نرصد لكم رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث أعلنت وزارة العمل على تقديم العديد من الطرق من أجل تسهيل طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان الإجتماعي ، من من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لوكالة الضمان الإجتماعي من هـــــنـــا