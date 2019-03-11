رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات...

الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية بتخصيص رابط يستطيع من خلاله المواطن السعودي الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية، وأيضاً الاستعلام عن مستحقاتك التأمينية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط وكيفية الاستعلام بسهولة عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

والجدير ذكره أن المؤسسة العامة للتأمينات تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية، التي تسهل على المواطنين المتقاعدين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص الاستعلام عن الراتب، حيث تقدم التأمينات رواتب شهرية لفئات معينة منها المواطنين المتقاعدين أو الذي حدث له إصابة أو حالة وفاة، ويتم الحصول على الراتب عبر الشركة أو المؤسسة التي كان يعمل بها، لنرفق لكم طريقة الاستعلام الصحيحة أدناه.

رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

لنرفق لكم الآن طريقة الاستعلام عن الراتب ومدة الاشتراك ومستحقات التأمينات، كل ما عليك أتباع الخطوات التالية:-