التسجيل في بوابة عين – بالتفصيل طريقة التسجيل في بوابة التعليم الوطنية

التسجيل في بوابة عين من أكثر ما يهم كل مواطن سعودي، سواء كان طالب أو ولي أمر أو معلم، بوابة عين هي بوابة إلكترونية تعليمية وطنية خاصة بالمملكة العربية السعودية، وتقدم هذه البوابة العديد من الخدمات ويمكن التسجيل في بوابة عين لأي مواطن سعودي، حيث تقدم بوابة عين العديد من الخدمات للمواطنين والطلاب والمعلمين، فهي تحتوي على شرح لجميع الدروس للعديد من المراحل المختلفة، وحول التسجيل في بوابة عين موضوعنا اليوم.

التسجيل في بوابة عين

من خلال كتابة بوابة عين التعليمية الوطنية في محرك البحث، ومن ثم يتم الضغط على أول إختيار وهو (عين بوابة التعليم الوطنية)، أو الضغط على اسم الموقع.

ثم نضغط على تسجيل مستخدم جديد.

ثم تفتح لنا نافذة جديدة يتم ملء البيانات التالية بها:

رقم الهوية “الإقامة”.

البريد الإلكتروني.

ثم يتم تأكيد البريد الإلكتروني مرة أخرى.

ثم القيام بخطوة التحقق من أنك لست برنامج ريبورت، ثم نضغط على أيقونة (تسجيل)، ثم يتم إرسال للمستخدم إسم وكلمة مرور على الإيميل الخاص به، وذلك بواسطة النظام.

ثم بعد ذلك نذهب للصفحة الرئيسية للبوابة ونكتب إسم المستخدم وكلمة المرور للدخول للبوابة وعندها يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

عند الدخول للبوابة نجد العديد من الخدمات وأبرزها خدمة (دروس) عند النقر عليها

سوف نلاحظ ظهور الصفحة الخاصة بها، وبها نبذة عن هذة الخدمة.

حيث أنها ترفع مستوى التعليم للطالب الأكاديمي وكذلك تقديم الدعم الخاص به من خلال الشبكات الإلكترونية والخدمات المتعلقة بها، وأيضاً شرح الدروس الصعبة أون لاين الخاصة بالطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ويكون الطلاب والمعلم متواجدين بنفس الوقت لزيادة التفاعل وسهولة التعلم بينهم.

في المرحلة الإبتدائية نجد الدروس الآتية:- الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية

وفي المرحلة المتوسطة نجد بعض الدروس الخاصة بمادة الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية.

أما في المرحلة الثانوية نجد التالي:- الرياضيات، والنحو والصرف، والبلاغة والنقد والكيمياء، والفيزياء، واللغة الإنجليزية.

والجدير بالذكر أنه يمكن من خلال الضغط على أيقونة (قائمة الدروس) الموجودة في أعلى شريط الصفحة يمكن إختيار المرحلة التعليمية وكذلك الدرس المطلوب، كما يمكن كتابة المرحلة المطلوبة في شريط البحث الخاص بها، وأيضاً تتيح بوابة عين إختيار الصف الدراسي المطلوب وكذلك نوع التعليم والمادة.

وعند الضغط على أيقونة (بحث) سوف يظهر لنا الموضوع الذي يتم تناوله، وأيضاً المعلم الذي يقدم الدرس والحالة ووقت الدرس كذلك، وعند الضغط على أيقونة (تسجيل) يتم مباشرة قيام المستخدم بتسجيل الدرس، ولكن يجب على الشخص المسجل أن يكون متواجد في وقت تلقي هذا الدرس حتى يتمكن من التفاعل مع المعلم وسؤاله والمشاركة مع المجموعة الخاصة بالدرس والتفاعل معهم أيضاً.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول التسجيل في بوابة عين وإن كان لديكم أي استفسارات نسعد بها في صندوق التعليقات، وسنجيب عليكم بإن الله.