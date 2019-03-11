مؤسسة النقد العربي السعودي | Saudi Arabian Monetary

تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروفة باسم (ساما)، من أقوى المؤسسات النقدية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وناجحة جدًا من ناحية الإدارة والتنظيم، فالمؤسسة بها العديد من العوامل التي ساعدت على نجاحها وريادتها بين المؤسسات والتنظيمات النقدية الأخرى، وقد نجحت على مستوى عالمي وبشكل جدي وفعال، فهي تعتبر من أعرق وأفضل المؤسسات النقدية التي إستطاعت أن تحافظ على مكانتها بين الأسواق السعودية والعالمية، وحول مؤسسة النقد العربي السعودي موضوعنا اليوم.

تاريخ مؤسسة النقد العربي السعودي

تمّ تأسيس هذه المؤسسة منذ عام 1952 في عهد جلالة الملك عبدالعزيز، وكان مقرها مدينة جدة، والجدير بالذكر أن المؤسسة في بداية نشأتها لم يكن لديها مصدر مالي خاص بها، وكانت تعتمد بشكل رئيسي على التعاملات التي تتمّ بين الدول الأجنبية، بالإضافة إلى الإعتماد على العملات الخاصة بالأجانب، ونتيجة لوجود هذا الأمر في بداية المؤسسة، فكان الهدف الأول والرئيسي أن يكون لديها عملة خاصة بها، وهذا ما حدث سنة 1961، وأقامت المؤسسة عدد من العمليات المصرفية لضبط السوق، خاصةً بعد التضخم الذي حدث في السوق السعودي، وكان دور المؤسسة في هذه اللحظة هو السيطرة على هذا التضخم الذي حدث نتيجة النمو الإقتصادي الذي نما بشكل سريع في السعودية في فترة السبعينيات بعد السيطرة على البترول وإرتفاع سعره في هذه الآونة.

وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي

تقوم المؤسسة بطبع العملات الوطنية وتقديم العملات من أجل تقدم الإقتصاد السعودي، ومشاركته في الكثير من الأعمال الإقتصادية التي تساهم في تثبيت قيمة العملة في الداخل والخارج.

تقوم المؤسسة بإدارة كل شيء يتعلق بالإحتياطات الموجودة بالمملكة من النقد الأجنبي، وهذا الأمر مخوّل إلى المؤسسة لإدارة النقد الأجنبي بداخلها.

تحاول المؤسسة دومًا أن تقوم بإدارة المؤسسات المصرفية الداخلية للبلاد، وذلك من أجل الحفاظ على سعر الصرف بالمملكة.

تحرص المؤسسة دومًا على تشجيع عمليات النمو الإقتصادي في البلاد، وتسعى إلى أن تكون هناك ضمانات كافية من أجل الضمان المالي، وضمان سعر العملة في السوق.

تُمول المؤسسة العديد من المشروعات الإستثمارية التي تُقام في المملكة، بالإضافة إلى أنّها تقوم بدور الرقيب على الكثير من هذه المشروعات، وعلى المصارف التجاربة المتواجدة؛ لملاحظة أي خلل ما، وذلك من أجل ضبط العملية البنكية والتمويلية، وضبط العمليات المالية في السوق السعودي، والسوق العالمي.

تقوم المؤسسة بسك العملة المحلية بالسعودية وهي (الريال السعودي)، وتقوي غطاء النقد وتدعمه من أجل الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.

تُراقب المؤسسة عدد كبير من الشركات مثل شركات التأمين التعاوني، وشركات المهن الحرة، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الإئتمانية.

تقوم المؤسسة بنشر الوعي المعرفي لدى المتداولين بالعملات الآمنة.

تقوم المؤسسة بتعزيز السلوك الإيجابي في كيفية التعامل مع العملة المعدنية الجديدة، بالإضافة إلى بناء قطاع مالي متطور من أجل دعم الإقتصاد الوطني.

حملات التوعية بمؤسسة النقد العربي السعودي

تقوم المؤسسة بتنظيم كثير من حملات التوعية والتثقيف بين المواطنين، وذلك لتعريفهم بخصائص العملة الوطنية الآمنة، والورقة النقدية السليمة، ومن هذه الحملات.

حملة التوعية بالعلامات الأمنية في العملة الورقية:-

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بحملات توعية لتعريف الجمهور بالعلامات الأمنية في العملة الوطنية بالسعودية بجميع الفئات الورقية، وكيفية معرفة العملة الأصلية ووسائل التحقق منها، من خلال أدوات معينة مثل أجهزة الكاشفات الضوئية للعملة التي تعمل بالأشعة البنفسجية، والأقلام الضوئية، وتم توزيع هذه الأجهزة على مختلف المحلات التجارية.

حملة إعرف قيمتها:-

أطلقت المؤسسة حملة (إعرف قيمتها) لبعض طلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف تعريف الطلاب بفئات الإصدار السادس من العملة المعدنية، وذلك من خلال تنظيم عدد من المعارض في بعض مدارس البنين والبنات بالمرحلة الإبتدائية والمتوسطة بمختلف أنحاء المملكة.

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خدمة العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي:-

يُمكن لجميع العملاء تقديم أي شكوى أو إستفسار لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خدمة العملاء، وذلك عن طريق قنوات الإتصال الآتية:

يُمكن الإتصال على الرقم التالي 6666-125-800، من الساعة الثامنة صباحاً حتي الرابعة مساءً، والإتصال بخدمة العملاء مجاناً دون أية تكاليف على العميل.

كما يمكن زيارة المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي على العنوان التالي، شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، الرياض، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً.

يمكن أيضاً مراسلة خدمة العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي على العنوان التالي، شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، صندوق بريد 2992، الرياض 11169.

والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد السعودي قررت إحلال الريال المعدني بدلاً من الريال الورقي، مع إستمرار تداول الريال الورقي حاليًا حتى يتم إلغاء التداول به في المملكة تدريجيًا.