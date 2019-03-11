شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة المؤسس يكرم أصحاب المراكز الأولى في الملتقى العلمي العاشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في الملتقى العلمي العاشر لطلاب وطالبات الجامعة والبالغ عددهم 123 طالبا وطالبة في جميع المحاور العلمية، وذلك في الحفل الختامي للملتقى صباح اليوم (الاثنين) بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وسجل الملتقى مشاركة طلابية كبيرة بلغت أكثر من ثلاثة آلاف مشاركة بلغت نسبة فوز الطالبات بجوائز الملتقى 59%، فيما بلغت نسبة الطلاب 41% في جميع المحاور العلمية، وخصص الملتقى لهذا العام جوائز للمشاركات المميزة في الحج والعمرة ضمن مبادرة الجامعة تحت شعار «جامعة المؤسس في خدمة ضيوف الرحمن» المشاركة في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة».

وبدأ حفل التكريم بآيات من الذكر الحكيم وفلم تعريفي بالملتقى العلمي العاشر شمل حفل الافتتاح والإحصاءات المسجلة في الملتقى، بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني كلمة تطرق فيها إلى الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية من اللجنة العلمية واللجنة المنظمة مرورًا بمرحلة استقبال المشاركات وتحكيمها من قبل لجنة التحكيم وتنظيم وإعداد المعرض العلمي والجلسات العلمية.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى أن الملتقى حقق الأهداف المرجوة منه مستندًا على كم الخبرات المتراكمة خلال 10 سنوات أسهمت وبشكل كبير في إبراز مواهب وقدرات الطلبة وتمكينهم من المشاركة والاستفادة من ما يقدمه الملتقى من امكانات وقدرات تصقل مهاراتهم وتنميها.

Advertisements

وأوضح مدير الجامعة خلال الكلمة التي القاها في الحفل أن الجامعة دأبت على إقامة الملتقى العلمي الطلابي للوقوف على الموهوبين واكتشاف المدعين والمميزين ودعمهم معنويًا وماديًا، ما يعزز مواكبتهم لمستجدات العصر ومتغيراته المتسارعة، ما يسهم في تحقيق مبادرات ومحاور رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وقدم مدير الجامعة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على كريم عنايتهما ودعمهما للمؤسسات التعليمية، والشكر والتقدير للدكتور محمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم على متابعته المستمرة لكل ما يخص نهضة التعليم والارتقاء به، كما قدم شكره لأعضاء اللجان التنفيذية والعلمية والتنظيمية لجهودهم في إنجاح الملتقى.

بعد ذلك، كرم الفائزين والفائزات في الملتقى، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية موزعة على المراكز الثلاثة الأولى من كل محور ومسار، ويحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول في محور التنمية المستدامة مسار الأبحاث العلمية والتطبيقية الابتكار والمشاريع الصغيرة على الريشة الذهبية، إضافة إلى حضور مؤتمر علمي، ويُمنح جميع الفائزين في الملتقى شهادات من الجامعة، وستكون لهم الأولوية في التسجيل في الدورات وورش العمل المختلفة المقامة داخل الجامعة التي تدعمها الجامعة.

وقسمت المحاور العلمية إلى محورين، الأول: محور التنمية المستدامة، وشمل مشاركات الطلاب في الأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكار وريادة الأعمال، والثاني محور صناعة الإنسان وشمل الأبحاث في تصاميم البيئة والفنون، وصناعة الأعمال وخدمة المجتمع، والفعاليات المصاحبة.