محمد بن مسعود - الدمام - شهد الموافقة على عدة قرارات تصبّ بمصلحة الطلاب والكليات عبدالعزيز الزهراني : ترأس مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء كليات الفارابي للعام الدراسي "1440- 1439". وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل جامعة الملك للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد الرفاعي، وعميد كلية التمريض الدكتورة مي، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المالية والإدارية سعيد الفروان. كما حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لكليات الفارابي خالد الزومان والمشرف العام على الكليات الدكتور محمد الشهري، وعميد كلية الفارابي للطب البشري الدكتور خالد المالكي والمستشار القانوني سليمان الصبيحي والدكتور بندر الحقباني والدكتور موفق بن دياب. وشهد الاجتماع طرح عدة مواضيع متعلقة بالطلاب والخريجين وتطوير الكليات لتوفر بيئة تعليمية جاذبة وناجحة تواكب رؤية المملكة 2030 في المجال الصحي والتعليمي. وتضمن الاجتماع صدور موافقة المجلس على عدة قرارات تصب في مصلحة الطلاب والكليات. مدير جامعة الملك سعود يترأس اجتماع مجلس أمناء "الفارابي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11 عبدالعزيز الزهراني : ترأس مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء كليات الفارابي للعام الدراسي "1440- 1439". وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل جامعة الملك للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد الرفاعي، وعميد كلية التمريض الدكتورة مي، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المالية والإدارية سعيد الفروان. كما حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لكليات الفارابي خالد الزومان والمشرف العام على الكليات الدكتور محمد الشهري، وعميد كلية الفارابي للطب البشري الدكتور خالد المالكي والمستشار القانوني سليمان الصبيحي والدكتور بندر الحقباني والدكتور موفق بن دياب. Advertisements وشهد الاجتماع طرح عدة مواضيع متعلقة بالطلاب والخريجين وتطوير الكليات لتوفر بيئة تعليمية جاذبة وناجحة تواكب رؤية المملكة 2030 في المجال الصحي والتعليمي. وتضمن الاجتماع صدور موافقة المجلس على عدة قرارات تصب في مصلحة الطلاب والكليات. 11 مارس 2019 - 4 رجب 1440 05:37 PM شهد الموافقة على عدة قرارات تصبّ بمصلحة الطلاب والكليات شهد الموافقة على عدة قرارات تصبّ بمصلحة الطلاب والكليات عبدالعزيز الزهراني : ترأس مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء كليات الفارابي للعام الدراسي "1440- 1439". وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل جامعة الملك للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد الرفاعي، وعميد كلية التمريض الدكتورة مي، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المالية والإدارية سعيد الفروان. كما حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لكليات الفارابي خالد الزومان والمشرف العام على الكليات الدكتور محمد الشهري، وعميد كلية الفارابي للطب البشري الدكتور خالد المالكي والمستشار القانوني سليمان الصبيحي والدكتور بندر الحقباني والدكتور موفق بن دياب. وشهد الاجتماع طرح عدة مواضيع متعلقة بالطلاب والخريجين وتطوير الكليات لتوفر بيئة تعليمية جاذبة وناجحة تواكب رؤية المملكة 2030 في المجال الصحي والتعليمي. وتضمن الاجتماع صدور موافقة المجلس على عدة قرارات تصب في مصلحة الطلاب والكليات. ، مدير جامعة الملك سعود يترأس اجتماع مجلس أمناء "الفارابي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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