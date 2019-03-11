محمد بن مسعود - الدمام - وسط الحيوانات المفترسة مثل الضبع والذئب والوشق تعدّ جبال ثربان سلسلة جبال ضخمة تقع على حافة وادي يبة من الشرق والجنوب بمحافظة المجاردة في منطقة عسير. وتكثر في هذا الجبل الحيوانات المفترسة مثل الضبع والذئب والوشق، والعديد من حيوانات وطيور الصيد مثل الوبر والحجل والفهايا. كما يمتاز الجبل بكثرة عيونه الصغيرة الدائمة الجريان، وأشجاره الكثيرة، وتنوع النباتات الطبيعية حيث يوجد بها بيوت قديمة لها قرابة200 عام، ولا تزال حاضرة حتى اليوم، وتحكي الماضي الجميل بكل صوره وأبعاده. بالفيديو.. قرى تعيش في أحضان جبال ثربان بعسير لقرابة 200 عام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11 تعدّ جبال ثربان سلسلة جبال ضخمة تقع على حافة وادي يبة من الشرق والجنوب بمحافظة المجاردة في منطقة عسير. وتكثر في هذا الجبل الحيوانات المفترسة مثل الضبع والذئب والوشق، والعديد من حيوانات وطيور الصيد مثل الوبر والحجل والفهايا. كما يمتاز الجبل بكثرة عيونه الصغيرة الدائمة الجريان، وأشجاره الكثيرة، وتنوع النباتات الطبيعية حيث يوجد بها بيوت قديمة لها قرابة200 عام، ولا تزال حاضرة حتى اليوم، وتحكي الماضي الجميل بكل صوره وأبعاده. Advertisements 11 مارس 2019 - 4 رجب 1440 05:29 PM وسط الحيوانات المفترسة مثل الضبع والذئب والوشق وسط الحيوانات المفترسة مثل الضبع والذئب والوشق تعدّ جبال ثربان سلسلة جبال ضخمة تقع على حافة وادي يبة من الشرق والجنوب بمحافظة المجاردة في منطقة عسير. وتكثر في هذا الجبل الحيوانات المفترسة مثل الضبع والذئب والوشق، والعديد من حيوانات وطيور الصيد مثل الوبر والحجل والفهايا. كما يمتاز الجبل بكثرة عيونه الصغيرة الدائمة الجريان، وأشجاره الكثيرة، وتنوع النباتات الطبيعية حيث يوجد بها بيوت قديمة لها قرابة200 عام، ولا تزال حاضرة حتى اليوم، وتحكي الماضي الجميل بكل صوره وأبعاده. ، بالفيديو.. قرى تعيش في أحضان جبال ثربان بعسير لقرابة 200 عام ،

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