، صحافيو الوطن يطلقون هويتهم والروح العالمية هدفهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لتحقيق الريادة بتقديم الخدمات الإعلامية بروح عالمية

أعلن رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن سعيد العجل إطلاق هوية الملتقى، والتي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030، في ظل ما يجده الوسط الإعلامي من دعم من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف "العجل" أن رؤية الملتقى تهدف لتحقيق الريادة بتقديم الخدمات الإعلامية بروح عالمية من خلال تقديم خدمات واستشارات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة باحترافية عالمية وفق الضوابط الداخلية والمعايير العامة المتعارف عليها دولياً.

وقال "العجل": إن أهداف الملتقى تتمثل في بناء وتطوير أدوات احترافية بمنهجية إعلامية وعقد شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية، وكذلك صناعة محتوى إعلامي متنوع يعتمد على الشمولية والموضوعية في الطرح، وأكد "العجل" أن مؤسسي الملتقى وضعو نصب أعينهم هدفهم الأسمى تعزيز صورة المملكة بالداخل والخارج.

وعن التوقعات لقادم الأيام للملتقى في ظل وجود العديد من الملتقيات الإعلامية، قال الأمين العام للملتقى مرزوق العويمري: نحن في صحافيو الوطن سوف نسير بطريق مختلف، وسنسعى لتحقيق جميع أهدافنا بأسرع وقت ممكن، ما دمنا نملك كوكبة إعلامية مميزة.

وأكد "العويمري" أنهم لم يسعوا لتقليد أحد أو السير على خطى أي من الملتقيات الموجودة، موضحاً أنهم يعملون بالملتقى دون أي ضغوط، وبالتالي فكل ما نقوم به يتم بصبر وتأنٍّ بتضافر الجهود من الجميع، ووفق ما تقتضيه المصلحة في خدمة الوطن.

وفي الختام، رحّب "العويمري" بانضمام الزملاء والزميلات الإعلاميين أو من يعملون في مجال العلاقات العامة، مؤكداً أن صحافيو الوطن صرح الجميع.