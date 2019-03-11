، "البيئة" توفر 8 مليارات م3 من المياه الجوفية في 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد دخول قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء حيز التنفيذ

توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انخفاضاً في إنتاج الأعلاف الخضراء خلال العام الجاري 2019م بنسبة تصل إلى 42.5%، بعد دخول قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وقالت الوزارة: العجز المتوقع في حجم الإنتاج يبلغ نحو 4.5 ملايين طن سيتم تغطيتها عبر الاستيراد من الخارج ومصانع الأعلاف المتكاملة.

وأضافت أن ما يقارب ثمانية مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سيتم توفيرها خلال 2019م، حيث كانت تستهلك زراعة الأعلاف الخضراء أكثر من 17 مليار متر مكعب في 2016م.

وأكدت الوزارة، اكتمال إصدار الرخص الزراعية للمزارع المحورية التي تنطبق عليها ضوابط الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء.

ودعت كافة المزارعين إلى الالتزام بالضوابط، وعدم زراعة الأعلاف إلا برخصة زراعية، وعدم تجاوز المساحات المقررة لعدم الوقوع تحت طائلة الغرامات.

وشددت على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف.

وأضافت الوزارة أنها ستقوم بجولات تصوير خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لأخذ صور فضائية لكافة المزارع المحورية، للتأكد من التزام كافة المزارعين بضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي التي تشمل الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، إضافة إلى رصد وضبط المخالفات، والبدء في تطبيق العقوبات على المخالفين في شهر أبريل المقبل.

وكشفت أن غرامة الهكتار الواحد تصل إلى أربعة آلاف ريال بحسب ما نصت عليه الضوابط، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، منذ 3 نوفمبر 2018م، سعياً للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي.

وتعمل الوزارة على توفير البدائل الأخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.