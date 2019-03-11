، فساد قطر 2022.. صفقة غاز وحقوق بث تضع مؤسسات حكومية في مرمى الاتهام.. وهذه أبرز الشخصيات المتورطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع تصاعد وتيرة الفضائح وظهور الأدلة للعلن

مع تصاعد وتيرة الفضائح وظهور الأدلة للعلن في الفساد القطري الذي شاب عملية التصويت لاستضافة كأس العالم 2022، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن تورط بعض المؤسسات الحكومية والشخصيات النافذة القطرية في عمليات الرشى والفساد التي مكنت الإمارة الخليجية الصغيرة من الفوز بتنظيم الحدث الكبير.

لم تنافس قطر بنزاهة وبشكل رياضي بحت للفوز بالتنظيم، بل لعبت على أوتار أخرى سياسية واقتصادية وحكومية في الأساس لهزم منافسيها الرئيسيين الولايات المتحدة وأستراليا، وهما الدولتان اللتان تمتلكان تجهيزات وإمكانيات أفضل من الإمارة الصغيرة.

وتقول الصحيفة البريطانية "صنداي تايمز"، والتي وقعت على مجموعة وثائق رسمية تدين الدوحة، أنه تم حشد كل أجهزة الدولة بالكامل لدعم ملف الاستضافة؛ إذ قام "الديوان الأميري"، وبتعليمات من الأمير حمد بن خليفة -أمير البلاد آنذاك- بإرسال تعميمٍ إلى جميع الوزارات والمنظمات الحكومية الأخرى للتعاون مع فريق ملف استضافة الحدث.

فساد حكومي

ولم يكن يُقصد بالدعم والتعاون هنا مجرد تسهيل إجراءات حكومية معقدة أو روتينية، بل كان المقصود توفير كل ما يلزم من أموال، ودفع رشاوي من قِبل هذه الجهات للتأثير على حكومات ورؤساء الدول التي تمتلك أعضاء تنفيذيين وناخبين في المكتب التنفيذي لـ"فيفا"، وهو المكتب المسؤول عن الاقتراع في عملية التصويت لمونديال 2022.

من بين المؤسسات الحكومية القطرية المتورطة في الفضيحة شركة "غاز قطر" التي تديرها الدولة، والتي قامت بعد وساطة من محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق والقطري الجنسية، بتسهيل صفقة غاز تقدر بملايين الدولارات لدولة تايلاند، وذلك للتأثير على الحكومية التايلاندية والإيعاز لعضوها في المكتب التنفيذي بالتصويت لصالح الدوحة في سباق الاستضافة المحموم!

كذلك لا يخفى الدور الرئيس والأبرز الذي لعبته الجزيرة الرياضية، الشبكة الإعلامية الحكومية القطرية –beIN حالياً– في تعزيز الحظوظ القطرية، إذ دفعت نحو 400 مليون دولار للفوز بحقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2018 و2022 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مبلغ قياسي لا يمكن تبريره تجارياً، ويتضمن المبلغ 100 مليون دولار "رسوم نجاح" تدفع مباشرة لـ"فيفا" في حال حصول الإمارة على حق استضافة المونديال، وذلك قبل 3 أسابيع من الاقتراع السري على الدولة الفائزة باستضافة الحدث الكروي.

شخصيات متورطة

كما كشفت الوثائق عن عدد من الشخصيات البارزة المتورطة في عملية الفساد الكبرى، وتصف الصحيفة البريطانية القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق بالرسام الرئيس في العمل الفني (عملية الفساد الكبرى)، ففضلاً عن لعبه دور الوساطة بين الناخب التايلاندي وشركة "غاز قطر" لتسهيل حصول بلاده على صفقة غاز مربحة بملايين الدولارات، استخدم أموال الرشوة السرية لتقديم عشرات الدفعات التي يبلغ مجموعها أكثر من 5 ملايين دولار لعدد من كبار مسؤولي كرة القدم لخلق موجة كبيرة من الدعم للملف الذي تقدمت به بلاده، وقدّم دفعاتٍ قدرها 1.6 مليون دولار في الحساب المصرفي لأحد زملائه الناخبين، بالإضافة إلى قيامه بدفع 305 ملايين يورو أخرى حالت بشكل فعال دون التصويت ضد قطر في إحدى المناسبات. مع العلم أنه لم يكن من بين أعضاء الملف القطري المسؤول عن الاستضافة.

وعاون "ابن همام" في هذا الدور القذر أحد متعهدي الصفقات ويُدعى أمادو ديالو، الذي كان على اتصالٍ بقائد الفريق المكلف بملف استضافة قطر لتزويده بالمعلومات السرية اللازمة حول كيفية التأثير على الناخبين، وكان يوزع مبالغ نقدية إلى مسؤولين في كرة القدم نيابةً عن "ابن همام".

كما يبرز اسم ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، والمدير العام لـ"beIN" في ملف الفساد القطري، وذلك بدفعه مبلغ 440 مليون دولار لحقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030، في عقد تشوبه شبهات الفساد، وبعدها بفترة وجيزة أقدمت "فيفا" على غلق تحقيقات الفساد وتبرئة قطر، وتحريف تقرير المحقق الخاص مايكل غارسيا، الذي استقال اعتراضاً على اختصار "فيفا" تقريره وتحريف نتائجه.