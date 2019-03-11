كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ عن حالة مطرية جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام. وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة.

وأضاف: يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر المسند يكشف تفاصيل حالة مطرية على عدد من مناطق المملكة.. وبدايتها في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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