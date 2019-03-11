الحصيني: أمطار متفاوتة مصحوبة بالبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة وتكون مصحوبة بالبرد. وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: أول حالات الربيع ١٤٤٠ هـ من مساء اليوم الإثنين، يُتوقع وخلال الـ “24”ساعة المقبلة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من الطائف والباحة وما بين تربة وبيشة وجنوب وادي الدواسر وعسير ونجران وجازان، خاصة المرتفعات تسبق برياح مثيرة للأتربة.

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