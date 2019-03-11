النيابة ترفع دعوى جزائية ضد شخص جاهر بالاعتداء على زوجته واحتجازها

أفادت مصادر بأن النيابة العامة رفعت دعوى جزائية ضد مصوّر مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة). وحسب المصادر فإن تحريك الدعوى جاء ضد المعنيّ في التصوير ومباشرة كافة الإجراءات النظامية بحقه، وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالته إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الجناية عمدًا على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المُحرَّم شرعًا والمُجرَّم نظامًا.

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