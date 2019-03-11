أجواء متقلبة والأمطار حاضرة.. تنبيهات الأرصاد تحزم 6 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات الصباحية لمناطق: مكة المكرّمة والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران، وذلك لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
تبدأ الحالة في الباحة العاشرة صباح اليوم وتستمر 12 ساعة، وفي عسير تبدأ في توقيت الباحة نفسه وتستمر حتى التاسعة مساءً.
أما في مكة المكرّمة، فبدأ التنبيه في السادسة صباحاً ويستمر حتى العاشرة مساءً، فيما تبدأ الحالة في جازان ونجران في الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى السابعة مساءً، بينما تشهد الرياض التقلبات الجوية بدءاً من الثالثة عصر اليوم حتى الحادية عشرة مساءً.
وتشمل الحالة في الباحة: “المندق وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة”، وفي عسير: “أبها ومحايل والنماص وبللسمر وبارق والمجاردة وسراق عبيدة والربوعة والحرجة”، وفي مكة المكرّمة تشمل الحالة: “الطائف وميسان وشقصان وبني سعد والعرضيات وبحرة وتربة والخرمة ورنية” وتؤثر مساءً على أجزائها الساحلية، وفي جازان “فيفا والدائر وهروب والعارضة والأجزاء المجاورة” وفي الرياض: “وادي الدواسر والدوادمي والأجزاء المجاورة”.
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