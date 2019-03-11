تشكيل لجنة لقصر الوظائف على السعوديين في القطاع الصناعي بالشرقية

اتفق كل من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والهيئة الملكية للجبيل وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على تشكيل لجنة تُعنى بقصر الوظائف على السعوديين في القطاع الصناعي.

جاء ذلك بحسب “الرياض” خلال اللقاء الأول لمسؤولي الموارد البشرية والتدريب بمشاركات شركات كبرى ومصانع في مدينة الجبيل الصناعية المنعقد أمس (الأحد).

وصرح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن المقبل أن التركيز منصب على أن يكون الشباب قادرين على تولي الوظائف في شتى المجالات، وأن هناك توجها قويا بتمكين الجيل الشاب ليثبتوا قدرتهم وفاعليتهم.

وبيَّن مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة سلطان المطيري أن اللجنة تشكلت للبدء في استقبال وحث الشركات على إطلاق مبادرات توطين المهن ومعالجة العوائق، لافتاً إلى أن الهيئة الملكية ستقوم بدراسة المهن والأنشطة التي تكون تحت إشرافها بقصرها على السعوديين، ورفع مقترحاتهم لفرع الوزارة لإدراجها في برنامج التوطين بالمنطقة.