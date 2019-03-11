النيابة العامة ترفع دعوى جزائية ضد مصور واقعة الاعتداء على زوجته بالضرب

أكدت مصادر مطلعة لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، قيام النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية بناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تحت هشتاق: «رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة».

وجاء تحريك الدعوى القضائية ضد المعنيّ في التصوير ومباشرة كافة الإجراءات النظامية بحقه، وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالته إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الجناية عمدًا على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المُحرَّم شرعًا والمُجرَّم نظامًا.