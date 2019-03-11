تعليم صبيا لـ«عاجل»: أزمة النقل المدرسي في فيفاء مسؤولية شركة «تطوير»

أكد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، لـ«عاجل»، أن النقل المدرسي في المناطق الجبلية يخضع للعقود الفردية المعمول بها في مثل هذه الحالات لصعوبة التضاريس والطرق، مشيرًا إلى أن الجهة المعنية بالجوانب المالية والتعاقدات «سواء مع الشركات أو الأفراد» تتمثل في شركة «تطوير» كونها من يحدد الأجرة اليومية للمتعهدين، وتقييم أدائهم من حيث صلاحية المركبات والحافلات.

يأتي هذا تعقيبًا على شكوى أهالي محافظة فيفاء (شرق منطقة جازان) من سوء خدمة النقل المدرسي، ومعاناة الطلبة نتيجة ممارسة شركة وأفراد يماطلونهم في تقديم الخدمات، وسط تأكيدات من الأهالي بأنهم يخسرون نحو 2٠٠ ريال (عن كل طالب، وطالبة) خلال نقلهم للمدارس، وأن بعض أبناء الأسر محدودة الدخل يجتازون الطرق الجبلية الوعرة سيرًا على الأقدام من أجل الوصول لمدارسهم؛ لعدم توفر وسيلة النقل.

وكشفت شكوى الأهالي من سوء الخدمة، عن تذمر متعهدين من عدم صرف مرتباتهم المتأخرة، ومطالبتهم برفع أجرة النقل لكل طالب، فيما دعا الأهالي إلى توفير وسائل النقل المناسبة لأبناهم، بدلًا من ركوب أحواض السيارات التي تفتقر لوسائل السلامة، في ظل التضاريس الجبلية الوعرة، التي تعرض حياتهم للخطر.

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غير أن «الحازمي» قال: بحسب العقد المبرم، فإن شركة «تطوير»، هي المعنية بالتعاقدات وصرف تلك المستحقات المتأخرة، ولا علاقة للإدارة بالجوانب المالية، وأن دور الإدارة مُنحصر فقط في إعداد الخطط التشغيلية وتسليمها للشركة مع بداية كل عام دراسي، ومتابعة الانتظام ومدى توفر وسائل السلامة في النقل المدرسي ورفع التقارير الدورية حولهم.

وأضاف: الإدارة تناقش تحديات ملف النقل باستمرار سواء مع مسؤولي وزارة التعليم أو مندوبي شركة تطوير، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للطلبة في جميع المحافظات، بما يخدم هذا الجانب ويضمن تحقيق أهداف النقل المدرسي وتوفيره للمستحقين وفق الاشتراطات اللازمة.

وأكد «الحازمي» حرص الوزارة على تيسير الفرص وتعزيز ودعم تعلم أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات؛ حيث تسعى وزارة التعليم عبر إداراتها وأقسامها لتوفير جميع متطلباتهم التي تنعكس إيجابًا على تعليمهم.