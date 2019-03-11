خادم الحرمين يستقبل كبار مسؤولي القطاعات المالية بالسعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الإثنين، كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

وفي بداية اللقاء، تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وقد أشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء، إلى ما تتمتع به المملكة، ولله الحمد، من أمن واستقرار، مؤكدًا دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء الأمير محمد بن عبدالله الفيصل، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، وعدد من المسؤولين.

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وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل، في وقت سابق اليوم، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة على الساحة اللبنانية.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم، وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المنظمة على المستوى العالمي وسبل تعزيز مجالات التنسيق ذات الاهتمام المشترك.

كانت شرطة العاصمة المقدسة (ممثلة في مركز شرطة الشرائع) قد باشرت واقعة اعتداء مواطن على زوجته بالضرب، إثر انتشار مقطع فيديو يوثّق الواقعة؛ حيث أوضح مقطع الفيديو أن الزوجة تعرضت للعنف والإجبار على دخول شقتها بواسطة الزوج.

وكانت الشرطة قد أعدت محضر ضبط، وجرى تسليم الحالة لمركز شرطة الشرائع؛ لمعرفة الملابسات، التي تبيّن أنها مرتبطة بخلافات عائلية بينهما، قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.