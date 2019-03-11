«عاجل» تنشر شروط «تمديد الإيفاد الداخلي» لشاغلي الوظائف التعليمية

حصلت «عاجل»، اليوم الاثنين، على شروط تمديد الإيفاد الداخلي للدكتوراه والماجستير في وزارة التعليم، وأشارت المصادر إلى أنَّ الرفع بالتمديد يكون فقط لمن تنطبق عليهم إحدى الحالتين التاليتين: أولًا: أن يكون هناك مواد متبقية مع إرفاق إفادة من القسم الأكاديمي في الجامعة، مع إيضاح مبررات عدم الاستكمال لتلك المواد خلال فترة الإيفاد الأصلية.

ثانيًا: أن يكون البحث تطبيقيًا، وتستخدم فيه أدوات كالملاحظة والمقابلة، ويستوجب التطبيق مدة تزيد عن شهر خلال الدوام الرسمي، مع إرفاق إفادة من القسم الأكاديمي بالجامعة تفيد بأنه تمّ اعتماد تسجيل البحث، ويكون التسجيل خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول.

وأضافت المصادر، أنّه إشارة إلى التعميم الوزاري رقم (٣٧١٤٢٨٢٠) بشأن الترشيح للإيفاد الداخلي لدرجتي الماجستير والدكتوراه، لشاغلي الوظائف التعليمية، ورغبة في تنظيم إجراءات تمديد الإيفاد، فإنّه يتم رفع طلبات التمديد للموفدين فصلين. دراسيين كحدٍّ أقصى لمرحلة الدكتوراه، وكذلك مرحلة الماجستير، إذا كان قرار الإيفاد صدر من وزارة الخدمة المدنية قبل 1438 هـ، أما إن كان بعد هذا التاريخ. فسيكون طلب التمديد لمدة فصل دراسي واحد. وترفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، لمدة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم.

وكانت مصادر قد أطلعت «عاجل»، اليوم، على تفاصيل تعميم صادر من الوزارة لجميع المدارس الحكومية، يختصّ بتنظيم لجنة القيادات المدرسية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٦١٥٧٣٢٠٨)، وذلك ضمن جهود تحقيق معايير وضوابط لإجراء حركة النقل للقيادات المدرسية.

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وطالبت الوزارة (في التعميم) قادة المدارس ووكلاءها الراغبين بالنقل ممن أكملوا مدتهم النظامية، بسرعة التسجيل بالموقع الإلكتروني، خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.

وأشار التعميم الوزاري إلى أنَّ الضوابط تتضمن (من أمضى بالمدرسة الحكومية ست سنوات.. من يرغب بالبقاء في مدرسته ممن حصل على جائزة التميز بالتعليم في فئة- قائد مدرسة- أو من تميز بعمله خلال الثلاث السنوات الأخيرة...).

وينصّ أيضًا «على أن القيادات المدرسية في المدارس ذات البيئات الخاصة عند رغبتهم بالبقاء في مدارسهم، حسبما ورد في تنظيم لجنة القيادات المدرسية الوزارية.. ومن بقي على خدمته النظامية عامين أو أكثر...».

وأفاد التعميم «بأنه يكون التمديد لمن انطبقت عليه الضوابط وفق المعايير، عامين فقط، حسبما أقرته لجنة القيادات المدرسية بالإدارة العامة.. ولا يحق للقائد أو الوكيل الدخول بالحركة، إلا بعد مضي عامين دراسيين على مباشرته بالمدرسة...».

