خادم الحرمين يبحث مستجدات الساحة اللبنانية مع سعد الحريري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.

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من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الاثنين، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة على المستوى العالمي، وسبل تعزيز مجالات التنسيق ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما حضره، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى المملكة الدكتور إبراهيم جودت، ومدير البرامج والمشاريع في المنظمة الدكتور حسن خالد جابر، ومسؤول التخطيط والتدقيق بالمنظمة زيد الناهي.