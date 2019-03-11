

كابل 4 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 16 جنديًا مصرعهم في هجوم شنه مسلحو طالبان على مركز للجيش الأفغاني في إقليم ولاية بادجيس غرب أفغانستان.

وأوضح العضو بمجلس الإقليم محمد ناصر نازاري أن هناك آخرين أصيبوا في الهجوم، كما احتجز مسلحو طالبان 20 آخرين رهائن عقب أن هاجموا المركز بمنطقة بالا مورجاب أمس.

وقال رئيس مجلس الإقليم عبد العزيز بيك لوكالة تولو نيوز إن 20 جنديًا قتلوا وأصيب عشرة آخرين وجرى احتجاز 28 كرهائن.

وأعلن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي أنه جرى احتجاز 28 جنديًا عقب الهجوم على ثلاث نقاط تفتيش في المنطقة، ونشر أحمدي صورًا للجنود المحتجزين ومجموعة من الأسلحة.

// انتهى //

16:49ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 16 جنديًا في هجوم على مركز للجيش في غرب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.