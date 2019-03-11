السعودية اليوم / بريطانيا: تحذير من استمرار سوء الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري



لندن 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

حذر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا اليوم من استمرار سوء الأحوال الجوية في أجزاء واسعة من البلاد حتى يوم الجمعة القادم.

وأصدر المكتب تحذيرًا للمواطنين من الدرجة الثانية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، داعيًا إلى توخي الحذر من رياح عاتية وأمطار في معظم أنحاء إنجلترا وجنوب إسكتلندا.

وشهدت مناطق جنوب إنجلترا وجنوبها الشرقي اضطرابات في حركة السير والمواصلات صباح اليوم بسبب الرياح العاتية التي هبت أمس وبلغت سرعتها في بعض المناطق أكثر من مئة كلم/ساعة، فيما تلقت الشرطة العديد من البلاغات عن حوادث سقوط أسقف المباني والأشجار دون أن تسجل أي إصابات في الأرواح.

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16:48ت م

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