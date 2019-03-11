السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تقيم حلقة نقاش بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"



الرياض 4 رجب 1440 الموافق 11 مارس 2019 واس

‏‏‏شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة في تنظيم عدد من الفعاليات أمس تحت شعار "التوازن الأمثل لمجتمع أفضل"، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي وذلك بهدف الاحتفاء بمكانة المرأة، وإنجازاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية.

وفي هذا الصدد نظم المركز حلقة نقاشية مغلقة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة" بحضور عدد من الباحثات والمتخصصات، حيث استضافت الحلقة كلًا من: أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتورة عائشة التايب، أستاذ الدراسات الاجتماعية المشارك بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل الدكتورة أحلام العطا، وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الجوف الدكتورة أسماء المويشير، أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جيهان لرضي، مديرة إدارة الريادة النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذة أفنان أسعد أبابطين.

وتناولت الموضوعات التي تم طرحها في الحلقة أهداف تمكين المرأة الاقتصادي وأبعاده، والمقومات التي يرتكز عليها، كما استعرضت الحلقة عددًا من التجارب في ذات السياق منها: دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المرأة في مجال الأعمال، ودراسة تمكين ذوات الدخل المنخفض في المملكة، بالإضافة إلى دراسة حول دور جامعة الجوف في تمكين المرأة اقتصادياً تماشياً مع شعار يوم المرأة العالمي لهذا العام "التوازن الأمثل لمجتمع أفضل" وفي ختام الحلقة قدم المركز مشاركة بعنوان "المرأة والتمكين الاقتصادي المتصالح مع الأسرة".

وخلص النقاش إلى التأكيد على أهمية دور المرأة في المنظومة الاقتصادية، وأهمية النظرة الموضوعية المتوازنة في التمكين باعتباره هدفاً تتعاون في تحقيقه عدة جهات.

//انتهى//

16:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.